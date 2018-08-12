Все новости

12.08.18 / 12:37 Новости / Политика / Россия и мир

Во ФСИН не подтвердили информацию о вывозе Сенцова из колонии

Ранее об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний не подтвердили информацию о том, что режиссера Олега Сенцова минувшей ночью вывезли из колонии в Салехарде. В УФСИН дали комментарий в воскресенье.

Как пишет «Интерфакс», в УФСИН заявили, что информация «не соответствует действительности». Также в ведомстве добавили, что Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку.

В ночь с субботы на воскресенье появилась информация о том, что Олега Сенцова вывезли из колонии и отправили из Салехарда на самолете. Об этом рассказала журналистка Виктория Ивлева. Позже она написала на своей странице в Facebook, что подтверждения этой информации ей получить не удалось.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Сенцова обвинили в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. С мая 2018 года Сенцов держит голодовку в колонии. Родственники заявляют об ухудшении его состояния, однако во ФСИН утверждают, что дефицита массы тела и ухудшения состояния заключенного нет.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.