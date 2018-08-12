Во ФСИН не подтвердили информацию о вывозе Сенцова из колонии Ранее об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний не подтвердили информацию о том, что режиссера Олега Сенцова минувшей ночью вывезли из колонии в Салехарде. В УФСИН дали комментарий в воскресенье.

Как пишет «Интерфакс», в УФСИН заявили, что информация «не соответствует действительности». Также в ведомстве добавили, что Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку.

В ночь с субботы на воскресенье появилась информация о том, что Олега Сенцова вывезли из колонии и отправили из Салехарда на самолете. Об этом рассказала журналистка Виктория Ивлева. Позже она написала на своей странице в Facebook, что подтверждения этой информации ей получить не удалось.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Сенцова обвинили в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. С мая 2018 года Сенцов держит голодовку в колонии. Родственники заявляют об ухудшении его состояния, однако во ФСИН утверждают, что дефицита массы тела и ухудшения состояния заключенного нет.