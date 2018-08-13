В Петербурге будут судить продававших пенсионерам БАДы мошенников По версии следствия, мошенники незаконно завладели 7 млн рублей

СК РФ по Петербургу передал в суд дело о мошенниках, которые продавали пожилым людям БАДы под видом дорогих лекарств. Об этом в понедельник сообщили в следственном комитете.

Следствие полагает, что преступное сообщество с 2014 по 2016 годы продавало пожилым людям «лжелекарства», представляясь медицинскими экспертами. Следствие установило 18 эпизодов мошенничества, в ходе которых преступники завладели 7 млн рублей. По делу проходят организаторы сообщества Игорь Калачев и Олег Суслов, а также 18 участников сообщества.

Добавим, ранее сообщалось, что СК Петербурга также передал в суд дело об убийстве сотрудника ФСИН. Согласно итогам проведенного расследования, предполагаемый убийца совершил преступление по заказу замначальника УФСИН по Петербургу в целях сокрытия преступлений коррупционного характера. Обвиняемый признал свою вину. Расследование по делу замначальника еще не закончено.