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13.08.18 / 10:14 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге второй раз за утро закрывают «Пионерскую»

Первый раз закрыли на час

Фото АБН

В Петербурге во второй раз за утро из-за бесхозного предмета закрыли станцию метро «Пионерская». Это произошло в понедельник.

Отметим, «Пионерская» стояла закрытой с 8:22 до 9:25. После проверки опасных предметов на станции не обнаружили. Второй раз из-за «бесхоза» ее закрыли в 10:00.

Обновление от 10:57. В 10:51 станция открыта, опасных предметов на ней нет.

Напомним, две недели назад «Пионерскую» тоже закрывали в самый утренний час пик. Станция простояла закрытой с 7:50 до 8:40. В метрополитене советуют петербуржцам добираться до ближайших станций метро – «Комендантский проспект» и «Черная речка».

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