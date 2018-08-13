В Петербурге второй раз за утро закрывают «Пионерскую» Первый раз закрыли на час

В Петербурге во второй раз за утро из-за бесхозного предмета закрыли станцию метро «Пионерская». Это произошло в понедельник.

Отметим, «Пионерская» стояла закрытой с 8:22 до 9:25. После проверки опасных предметов на станции не обнаружили. Второй раз из-за «бесхоза» ее закрыли в 10:00.

Обновление от 10:57. В 10:51 станция открыта, опасных предметов на ней нет.

Напомним, две недели назад «Пионерскую» тоже закрывали в самый утренний час пик. Станция простояла закрытой с 7:50 до 8:40. В метрополитене советуют петербуржцам добираться до ближайших станций метро – «Комендантский проспект» и «Черная речка».