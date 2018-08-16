Ford и Alibaba договорились о сотрудничестве в сфере подключенных и автономных автомобилей Компании запустят в Китае «облако транспортной мобильности»

Ford Smart Mobility и Alibaba Cloud подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подключенных и автономных автомобилей. Об этом в четверг сообщили в Ford.

Компании планируют запустить в Китае «облако транспортной мобильности» — открытую облачную платформу для подключенных автомобилей. Это позволит автопроизводителям, разработчикам ПО и операторам автопарков улучшить мобильность китайских клиентов. Платформа на мощностях Alibaba Cloud также предоставит разработчикам возможности для таких услуг, как, например, планирование транзитных поездок, управление автопарком для сервиса заказа автомобиля с водителем и управление автономной машиной по оживленным улицам.

Напомним, в феврале Ford Smart Mobility приобрела стартап Autonimic, чтобы ускорить внедрение инноваций в сфере мобильных инициатив. Позже Autonomic открыла офис в Шанхае и в настоящее время планирует развертывание Облака транспортной мобильности в Китае.