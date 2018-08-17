«Черкизово» открыла свинокомплекс нового формата И планирует открыть еще семь

Группа «Чкркизово» открыла свинокомплекс нового формата «доращивание-откорм». Открытие прошло в пятницу в Пензенской области, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Мощность производства составляет более 5 тыс. т свинины в год. Комплекс спроектировали с учетом повышенных мер биобезопасности. В частности, на предприятии есть двойной дезинфекционный барьер.

«Черкизово» намерено открыть еще семь аналогичных площадок в регионе. Каждая рассчитана на 20 тыс. голов. Размер инвестиций в одну площадку составляет 550 млн рублей. Группа планирует вложить в свои предприятия в Пензенской области до 8 млрд рублей в течение пяти лет.

Добавим, в феврале текущего года группа провела делистинг на Лондонской бирже. Торговля GDR прекратилась 14 февраля. «Черкизово» планировало провести размещение на Московской бирже. В апреле организация заявила, что откладывает SPO.