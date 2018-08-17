«Мираторг» создать транспортную компанию за 200 млн рублей Ее откроют в текущем году

Агропромышленный холдинг «Мираторг» решил вложить в создание транспортной компании 200 млн рублей. Об этом организация сообщила в пятницу.

«Мираторг» хочет создать транспортную компанию в Калининградской области, передает «Интерфакс». Холдинг планирует, что предприятие начнет работать в текущем году. В автопарке будет более 70 грузовиков-рефрижераторов. В компании будут работать более 10 сотрудников. В «Мираторге» отметили, что создание собственной транспортной структуры поможет сократить цепочку посредников между поставщиком и потребителем.

Добавим, в начале года «Мираторг» запустил онлайн-магазин. В настоящий момент он работает только в Москве и Московской области. Компания предлагает для покупки различные виды мяса, полуфабрикаты, готовые блюда и другу продукцию. Холдинг планирует запустить аналогичный сервис для других городов.