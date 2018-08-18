Партнер Дерипаски решил продать свою долю в «Ингосстрахе» Доля составляет 16,03%

Партнер Дерипаски Павел Езубов решил продать свою долю в «Ингосстрахе». Об этом сообщил источник на страховом рынке.

Езубов продает долю в 16,03%, передает «Интерфакс». В настоящий момент сделка находится на завершающей стадии, заявил источник. При этом, он не уточнил, кто является покупателем.

Отметим, в настоящий момент у «Ингосстраха» несколько акционеров. Самый крупный — итальянская компания «Ассикурациони». Она владеет 47,28% организации. Также 10% принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске. Езубов владеет долей в 16,03% через «Бекар-сервис».