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18.08.18 / 10:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США

Ретинг - «ВВВ-»

Рейтинговое агентство Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США. Соответствующее заявление опубликовано в пресс-релизе организации.

По мнению экспертов агентства, российская экономика хорошо справляется с объявленными в апреле американскими санкциями. При этом, изначально ограничения привели к нестабильности экономики России, отметили в Fitch.

Агентство сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ-». Прогноз – позитивный. Организация отметила наличие сильного баланса, заслуживающую доверие макроэкономическую политику страны и надежные внешние финансы.

Кроме этого, агентство считает, что рост ВВП России по итогам текущего года составит 1,8%. По итогам 2019 года – 1,5%.

Напомним, накануне Fitch предупредило о наличии рисков при изъятии сверхдоходов у части российских компаний. Это может оказать давление на организации. Также изъятие может вынудить их уменьшить выплату дивидендов.

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