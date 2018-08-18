Лукашенко сменил премьер-министра и обновил правительство Беларуси Назначены четыре новых министра

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сменил премьер-министра и обновил правительство страны. Об этом официальный интернет-портал главы государства сообщил в субботу.

Лукашенко назначил премьер-министром Сергея Румаса, ранее возглавлявшего Банк развития. Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, а заместителями премьер-министра — Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко и Владимир Кухарев.

Также глава республики обновил состав правительства. В частности, министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок. Министром промышленности — Павел Утюпин. Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета стал Роман Головченко.

Напомним, ранее Лукашенко раскритиковал действия правительства страны. Президент заявил, что ведомство безответственно относятся к его поручениям. Лукашенко указал вице-премьеру Василию Жарко на коррупцию в сфере здравоохранения. Кроме этого, глава государства пригрозил отправить в тюрьму министра промышленности Виталия Вовка.