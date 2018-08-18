Внешний долг России в июле снизился на 7,1% Это около $3,62 млрд

Внешний долг России в июле снизился на 7,1%. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Госдолг уменьшился на $3,62 млрд и составил $47,3 млрд. Снижение произошло благодаря погашению двадцатилетних евробондов. Их сумма составила $3,46 млрд.

Отметим, в настоящий момент в обращении остается еще десятилетние евробонды, выпущенные в 1998 году. Их сумма составляет $2,5 млрд. Добавим, в настоящий момент размер госдолга России является минимальным с 2012 года. Тогда в декабре он составил $40,87 млрд.