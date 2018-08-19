Переговоры Путина и Меркель продлились три часа Пресс-конференции не было

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продлились три часа. Дипломатическая встреча завершилась вечером в субботу.

Главы государств начали переговоры около 20:00 по московскому времени и закончили их около 23:00. Встреча походила в формате рабочего обеда в загородной резиденции правительства ФРГ замке Мезеберг. Формат встречи исключал пресс-конференцию. С российской стороны также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указывает ТАСС.

Отметим, на встрече руководители двух государств планировали обсудить конфликт на Украине и ситуацию в Сирии. Также объектом обсуждения стало ядерное соглашение с Ираном. В списке тем значились и двусторонние отношения между РФ и ФРГ, а также ситуация с правами человека в России.

Напомним, накануне Путин также посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Она вышла замуж за финансиста Вольфганга Майлингера. Путин посетил торжественное событие как частное лицо. Свадьба состоялась за несколько часов до встречи с Меркель в Берлине.