ФАС возбудила дело на операторов большой четверки из-за тарифов на смс для банков Они не выполнили условия предупреждения

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело на операторов большой четверки из-за тарифов на смс для банков. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

Ведомство возбудило дела по нарушению статьи о защите конкуренции. Дела возбуждены на операторов «большой четверки»: МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн») и «Т2 Мобайл» (Tele2).

ФАС заявила, что операторы не выполнили требования выданного ранее предупреждения. Организации должны были в течение 14 дней устранить дискриминационные условия договоров тарифов по организации смс-рассылок коммерческих банков.

Напомним, ранее антимонопольная служба заявила, что операторы установили более высокие тарифы на рассылку смс для частных банков. Для государственных банков тарифы были ниже. ФАС выдала предписание об устранении этих условий 16 июня. Операторы должны были также не ухудшить действующие условия рассылки смс.