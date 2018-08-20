В Ленобласти заработал крупнейший в России майнинговый центр С 3 тыс. машин для добычи криптовалюты

На территории Ленобласти, в Киришах заработал крупнейший в России центр добычи криптовалюты. Об этом в понедельник сообщает региональное правительство.

Энергомощность фермы составляет 20 мВТ, она оснащена 3 тыс. машинами для майнинга. В создание центра инвестировали 500 млн рублей.

Отметим, на федеральном уровне пока не сформировано законодательство, регулирующее использование криптовалют. Однако в настоящее время в Госдуме рассматривают различные законопроекты о цифровых активах, краудфандинге, а также вносятся понятия «цифровое право» и «цифровые деньги». Основные майнинговые фермы в России сейчас находятся в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях.