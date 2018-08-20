Разработчики стратосферного планера Perlan 2 провели тестирование высотных буксировок На высоте 13,4 тыс. м

Разработчики стратосферного планера Perlan 2 провели тестирование высотных буксировок. Об этом сообщила компания Perlan Project в своем блоге.

Испытания провели 13 и 17 августа на высоте 13,4 тыс. м. Разработчики заявили, что это самый высокий полет планера. Продолжительность полета составила в общей сложности три часа.

Самолет взял планер на буксир и поднял его в воздух до необходимой высоты. Там Perlan 2 продолжил полет самостоятельно. Планер не имеет мотора и двигателя, в воздухе его держит подъемная сила – она создается на крыле с помощью набегающего воздуха.

Кабина пилота Perlan 2 является утепленной и герметизированной. В кабину помещается два человека. Размах крыла планера – 25,6 метров. Длинна фюзеляжа – около 10 метров. Масса Perlan 2 составляет 816 кг.

Разработчики планируют поднять планер на высоту в 27 тыс. метров. После удачных испытаний на этой высоте, они приступят к изучению полярного вихря и его влияния на погоду.

Отметим, в основном планеры поднимаются на высоту 4-5 тыс. метров. Для полетов на большей высоте требуется доработать крыло и оперение устройства. На больше высоте снижается плотность воздуха и уменьшается подъемная сила крыла. Из-за этого крыло должно быть больше и легче.