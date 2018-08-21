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21.08.18 / 15:51 Новости / Россия и мир

Минэнерго предложило индексировать тарифы ЖКХ на 1,7% с января 2019 года

А с июля – на 4%

Минэнерго РФ предложило с января 2019 года проиндексировать тарифы ЖКХ на 1,7% из-за роста ставки НДС до 20%. Об этом во вторник сообщил замглавы ведомства Вячеслав Кравченко.

При этом с июля следующего года министерство предлагает индексировать тарифы на 4%, цитирует РИА Новости. Кравченко отметил, что ранее МЭР предлагало повысить тарифы в июле на 2,4%, что ниже инфляции. Минэнерго же хочет провести индексацию в соответствии с инфляцией.

Добавим, ранее сообщалось, что МЭР предложило увеличить тарифы ЖКХ в следующем году поэтапно: в январе – на 1,7% и в июле – на 2,4%. В министерстве напомнили, что в 2017 году тарифы проиндексировали на 4% при фактической инфляции в 2,5%. В результате коммунальные компании смогли получить, по предварительным данным, порядка 60 млрд рублей дополнительных доходов, оценили в ведомстве.

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