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22.08.18 / 14:11 Новости / Россия и мир

Рогозин сообщил сроки закрытия программы «Протон»

Последнюю ракету построят в 2020-2021 годах

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил сроки закрытия программы «Протон». Соответствующее заявление он сделал в среду.

В настоящий момент у госкорпорации заключено 17 контрактов, передает РИА Новости. Еще три контракта находятся на стадии согласования, уточнил Рогозин.

Последний «Протон-М» построят в 2020-2021 году, заявил глава «РОскосмоса». По его словам, заключительный пуск ракеты пройдет в 2025 году.

Напомним, о завершении программы стало известно в июне текущего года. Тогда Рогозин не назвал точную дату ее закрытия. При этом, он отметил, что сначала будут исполнены все действующие контракты. «Роскосмос» намерен использовать вместо «Протона» ракеты «Ангара».

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