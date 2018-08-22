Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил сроки закрытия программы «Протон». Соответствующее заявление он сделал в среду.
В настоящий момент у госкорпорации заключено 17 контрактов, передает РИА Новости. Еще три контракта находятся на стадии согласования, уточнил Рогозин.
Последний «Протон-М» построят в 2020-2021 году, заявил глава «РОскосмоса». По его словам, заключительный пуск ракеты пройдет в 2025 году.
Напомним, о завершении программы стало известно в июне текущего года. Тогда Рогозин не назвал точную дату ее закрытия. При этом, он отметил, что сначала будут исполнены все действующие контракты. «Роскосмос» намерен использовать вместо «Протона» ракеты «Ангара».
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