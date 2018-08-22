РАД выставил на торги историческое здание на Каменном острове за 214 млн рублей Земельный участок с гостиницей и котельной

Российский аукционный дом выставил на торги историческое здание, расположенное на набережной реки Малой Невки на Каменном острове в Петербурге по начальной цене 214 млн рублей. Об этом стало известно в среду из материалов на сайте организации.

Лот включает в себя земельный участок площадью около 1,59 тыс. кв. м, а также расположенные на нем трехэтажное здание гостиницы (586,9 кв. м) и двухэтажную котельную (395,6 кв. м). Здания были построены в 1915-1916 годах, но не относятся к объектам культурного наследия. Добавим, объект продается с обременением.

В мае Фонд имущества Петербурга продал на торгах Дом купца Волкова в Ломоносове. Объект является памятником деревянного зодчества и подлежит реконструкции. Победитель аукциона предложил за него 4,6 млн рублей. Стоимость лота в ходе торгов выросла в 1,5 раза.