В магазинах Петербурга дешевеют лук, свекла и морковь Все остальное дорожает

В сетевых продуктовых магазинах Петербурга начали дешеветь традиционные «зимние» овощи — лук, свекла и морковь. Но пока что к ним не присоединились картофель и капуста — в ряде торговых сетей капуста отсутствует уже несколько недель. В остальном, несмотря на подорожание почти всего списка продуктов, «зеленая» корзина выросла в цене несущественно — на 0,52% или 6,15 рубля до 1192,4 рубля.

Морковь, как и на прошлой неделе, дешевеет почти на 20% — в этот раз на 7,3 рубля до средней стоимости в 42,64 рубля за 1 кг. Примерно теми же темпами дешевеет репчатый лук, но в рублевом эквиваленте его потеря в цене еще менее существенная — 4,7 рубля за 1 кг, до 27,3 рубля. Свекла на этой неделе подешевела почти на четверть от стоимости две недели назад — на 8,75 рубля до 36,3 рубля за 1 кг.

Вместе с овощами дешевеют яблоки — на 4,85% или 6,5 рубля до 141,3 рубля. Также незначительно снизился в цене лимон — на 1,5% млм почти 2 рубля до 125,3 рубля за 1 кг.

Остальные продукты дорожают. Самый существенный рост в цене у киви — на 12% или почти 17 рублей на 1 кг, до 140,6 рубля по сравнению с 123,6 рубля за 1 кг двумя неделями ранее. Также отметим подорожание салата в горшочке — почти на 10% до 45,4 рубля. И в отличие от лука, свеклы и моркови, картофель и капуста пока что только набирают в цене — картофель растет на 7,3% до 30,5 рубля, капуста — почти на 9% выше 21 рубля.

Каждые две недели АБН и «Эхо Москвы» следят за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга. Мы определяем стоимость плодово-овощного набора, а также выявляем лидеров по изменению в цене.