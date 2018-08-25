Возбуждено уголовное дело по факту хищения изъятых у Захарченко 3 млн евро «В отношении неустановленных лиц»

Возбуждено уголовное дело по факту хищения изъятых у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко 3 млн евро. Об этом в субботу сообщили два источника.

По информации «Интерфакса», по результатам проверки возбудили дело о краже в особо крупном размере. Другой источник отметил, что дело возбудили «в отношении неустановленных лиц». В настоящий момент следствие не дало официального комментария.

Напомним, у Захарченко изъято более 9 млрд рублей. В мае следствие начало проверку по факту пропажи 3 млн евро из изъятых денег. В частности, проверки коснулись причастные к перевозке денег организации и ведомства. Адвокат Захарченко заявил, что до них доходили слухи о хищении денег.