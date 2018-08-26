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26.08.18 / 13:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Электрички на Витебском направлении шли с опозданием из-за сломавшейся маршрутки

От расписания отклонились три поезда

Пригородные поезда на Витебском направлении шли с опозданием из-за аварийной остановки маршрутного такси на железнодорожном переезде перегона Пелла – Саперная. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В пресс-службе уточнили, что маршрутка была вынуждена остановиться из-за неисправности газового оборудования. В результате, это привело к задержке в пути до 1,5 часов трех электричек.

Добавим, инцидент произошел в 09:10 по московскому времени. В 10:50 маршрутку эвакуировали, а движение поездов восстановили.

Ранее сообщалось, что в РЖД поддержали запуск электрички из Петербурга в Сертолово. Предполагается, что для реализации проекта модернизируют существующую железнодорожную инфраструктуру. Проектирование хотят начать осенью текущего года. Оно может занять до восьми месяцев.

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