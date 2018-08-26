Объединенная пресс-служба судов: Информация о стрельбе в Московском райсуде Петербурга не соответствует действительности СМИ, возможно, распространили сведения 2012 года

Информация о стрельбе в Московском районном суде Петербурга, распространенная рядом СМИ, не соответствует действительности. Об этом в воскресенье сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным пресс-службы, распространенные видео и сведения датированы 2012 годом. Отмечается, что стрельбы в здании суда «сегодня, вчера и за время работы объединенной пресс-службы не было».

Ранее СМИ сообщили, что в здании Московского районного суда произошла стрельба. Издания ссылались на сообщения об этом в социальных сетях. СМИ также сообщали, что, предположительно, ранены два человека.