В Смольном планируют выручить за счет переезда в «Невскую ратушу» 1,9 млрд рублей

Правительство Петербурга ожидает выручить за счет переезда городских органов власти в комплекс «Невская ратуша» 1,9 млрд рублей. Об этом в понедельник сказал вице-губернатор Михаил Мокрецов, передает корреспондент АБН.
«Мне эти цифры, если честно, не нравятся», — сказал он депутатам ЗакСобрания. Заместитель градоначальника рассчитывает, что в ходе торгов цена помещений вырастет.
Напомним, комплекс «Невская ратуша» — проект «ВТБ-Девелопмент» эпохи предыдущего губернатора Валентины Матвиенко. В новые здания должны переехать комитеты из домов в переулке Антоненко и на Вознесенском проспекте. В 2018 году на содержание «Невской ратуши» из городского бюджета выделено около 442 млн рублей. Выкупная стоимость зданий для чиновников составляет порядка 20,3 млрд рублей.
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