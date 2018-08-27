Saudi Aramco лишили бессрочной монополии на добычу нефти Срок действия монопольного права на добычу нефти сократили до 40 лет

Власти Саудовской Аравии ограничили срок контракта, который дает компании Saudi Aramco эксклюзивное право на добычу нефти в стране. Об этом в понедельник сообщает Financial Time.

Сообщается, что срок действия ограничен 40 годами. При этом его можно продлить при необходимости. Новое соглашение стало частью подготовки к IPO компании, в рамках которого планируют продать 5% акций частным инвесторам. Пока Saudi Aramco полностью принадлежит государству.

Напомним, ранее стало известно, что саудовское правительство отложило размещение акций нефтедобывающей компании на неопределенный срок. Однако позже это известие опроверг министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. По его словам, страна сохраняет идею публичного размещения акций Saudi Aramco в соответствии с местом и временем, которые утвердит правительство.