Реформа Смольного лишила город части доходов от аренды — КИО «Как и ожидалось, реформа не смогла работать мгновенно»

Реформа имущественного блока правительства Петербурга лишила город части доходов от сдачи помещений в аренду. Это в понедельник признала зампред комитета имущественных отношений (КИО) Анжелика Логачева, передает корреспондент АБН.

В 2017 году КИО создал три подведомственных учреждения (одно из которых — Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга). Полномочия по управлению собственностью распределены между ними.

«Как и ожидалось, реформа не смогла работать мгновенно, и этот фактор повлиял на недовыполнение плана (98% в 2017 году)», — сказала Логачева. В 2018 году она ожидает выполнение плана на 99%.

В свою очередь вице-губернатор Михаил Мокрецов (он одновременно возглавляет КИО) сказал, что реформа была необходима. Предыдущая схема сбора арендной платы привела к тому, что город фактически прокредитовал бизнес на многие миллиарды. В настоящий момент момент долги по аренде перед городом составляют 16 млрд рублей.

Напомним, до 2017 года у КИО было два подведомственных учреждения – Фонд имущества и Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУП «ГУИОН»). Три новых учреждения – это ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», Агентство по работе с аварийным фондом и ГБУ «Городское управление кадастровой недвижимости». В связи с реформой также частично сократили штат самого КИО.