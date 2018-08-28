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28.08.18 / 12:02 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Арбитраж Петербурга признал банкротом банк «Советский»

Летом у него отозвали лицензию

советский банк

Фото realnoevremya.ru

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом банк «Советский». Об этом стало известно во вторник.

В отношении кредитно-финансовой организации открыто конкурсное производство. Напомним, летом ЦБ отозвал у банка лицензию. Ранее «Советский» занимал 111 место по величине активов в банковской системе России.

С конца октября 2015 года ЦБ ввел временную администрацию в банк. Осенью 2016 года санатором выбрали «Татфондбанк», однако в феврале и он лишился лицензии. Тогда в «Советский» пришла временная администрация из АСВ. Кроме того, в настоящий момент расследуется уголовное дело о мошенничестве в банке «Советский».

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