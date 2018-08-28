Арбитраж Петербурга признал банкротом банк «Советский» Летом у него отозвали лицензию

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом банк «Советский». Об этом стало известно во вторник.

В отношении кредитно-финансовой организации открыто конкурсное производство. Напомним, летом ЦБ отозвал у банка лицензию. Ранее «Советский» занимал 111 место по величине активов в банковской системе России.

С конца октября 2015 года ЦБ ввел временную администрацию в банк. Осенью 2016 года санатором выбрали «Татфондбанк», однако в феврале и он лишился лицензии. Тогда в «Советский» пришла временная администрация из АСВ. Кроме того, в настоящий момент расследуется уголовное дело о мошенничестве в банке «Советский».