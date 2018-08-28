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28.08.18 / 17:50 Новости / Петербург и Ленобласть

В Екатерининском парке Царского села открыли фонтан из каррарского мрамора

Последний раз он работал 30 лет назад

В Екатерининском парке Царского села заработал после полутора лет реставрации фонтан из каррарского мрамора. Об этом в музее-заповеднике сообщили во вторник.

Фонтан находится в Собственном садике парка. Последний раз этот памятник функционировал как фонтан 30 лет назад.

Отметим, во время реставрации была исправлена гидроизоляция чаши, отреставрированы мраморные элементы фонтана, боковых стенок и центральной композиции, склеены расколотые элементы. Мрамор отчистили от загрязнений, окисей железа и биологических повреждений. После восстановления сколов, укрепления мраморных поверхностей, герметизации трещин, камень покрыли восковой мастикой. Общая стоимость работ составила 16 млн рублей.

Отметим, это единственный большой фонтан в заповеднике. Его создали в 1866 году мастерами Петергофской гранильной фабрики.

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