В Екатерининском парке Царского села открыли фонтан из каррарского мрамора

В Екатерининском парке Царского села заработал после полутора лет реставрации фонтан из каррарского мрамора. Об этом в музее-заповеднике сообщили во вторник.
Фонтан находится в Собственном садике парка. Последний раз этот памятник функционировал как фонтан 30 лет назад.
Отметим, во время реставрации была исправлена гидроизоляция чаши, отреставрированы мраморные элементы фонтана, боковых стенок и центральной композиции, склеены расколотые элементы. Мрамор отчистили от загрязнений, окисей железа и биологических повреждений. После восстановления сколов, укрепления мраморных поверхностей, герметизации трещин, камень покрыли восковой мастикой. Общая стоимость работ составила 16 млн рублей.
Отметим, это единственный большой фонтан в заповеднике. Его создали в 1866 году мастерами Петергофской гранильной фабрики.
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