Путин заявил о смягчении пенсионной реформы Предложения оформят в качестве поправок и внесут в ближайшее время в Госудму

Президент РФ Владимир Путин предложил ряд смягчающих поправок к пенсионной реформе. Свои предложения он озвучил в среду во время телеобращения, посвященного законопроекту.

Президент предложил следующие изменения:

Возраст выхода женщин на пенсию предлагается уменьшить с 63 до 60 лет. Также президент предложил дать многодетным матерям право на досрочный выход на пенсию. Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей. Три ребенка дают право выйти на пенсию на три года раньше, четыре – на четыре, а пять и более дают право выйти на пенсию в 55 лет.

По отношению к работодателям предлагается ввести административную и уголовную ответственность за увольнение или отказ от приема на работу людей предпенсионного возраста. Пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста предлагается увеличить до 11,2 тыс. рублей в максимальном значении. Также для работников предпенсионного возраста должны быть разработаны программы повышения квалификации.

Пенсионная реформа не должна коснуться малочисленных народов Севера.

Социальные льготы и льготы по налогам сохраняются в прежних пенсионных границах – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Также Путин предложил увеличить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, до 37 лет у женщин и до 42 лет для мужчин.

По словам президента, предложения будут оформлены в качестве поправок к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Отметим, повышение пенсионного возраста будет проходить в несколько этапов с 1 января 2019 года. Во время переходного периода возраст выхода на пенсию будет ежегодно повышаться на один год. Вместе с тем будет постепенно повышаться размер пенсионных выплат. К 2024 году он должен составить около 20 тыс. рублей в месяц.