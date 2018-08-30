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30.08.18 / 10:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть марки Brent торгуется по цене выше $77

WTI стоит $69,77

газпром нефтьНефть эталонной марки Brent четверг торгуется выше $77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Стоимость барреля нефти Brent выросла на 0,271% и составляет $77,35. Цена нефти WTI также растет на 0,373% до $69,77 по октябрьским фьючерсам.

Напомним, накануне цены на нефть также росли. Рост был поддержан статистикой Управления энергетической информации Минэнерго США, согласно которой на неделе, завершившейся 24 августа, коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,6 млн баррелей до 405,8 млн баррелей Запасы бензина же упали на 1,6 млн баррелей, а дистиллятов на 0,8 млн баррелей.

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