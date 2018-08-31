Арбитраж Петербурга объявил банкротом одну из «дочек» «Юлмарта» В компании говорят, что банкротство не отразится на работе сети

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти объявил банкротом дочернюю компанию ритейлера «Юлмарт» — компанию «Юлмарт РСК». Суд вынес решение в пятницу.

Заявителем по иску выступала компания «Балтийская электронная площадка», позже ее требования перешли компании ООО «БигБокс». В отношении «Юлмарт РСК» ввели конкурсное производство.

В самом «Юлмарте» АБН заверили, что введенная процедура не отразится на работе торговой сети. «Юлмарт» продолжает операционную деятельность, выполняет обязательства перед партнерами и клиентами, а также продолжает развивать и запускать проекты.

Напомним, конфликт акционеров «Юлмарта» длится последние два года. На фоне этого против структур «Юлмарта» подают судебные иски, в частности, против НАО «Юлмарт» и ООО «Юлмарт Девелопмент». В отношении этих компаний введена процедура наблюдения. Кроме того, до октября 2018 года под домашним арестом находится совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Он является также владельцем компании «БигБогс», управляющей магазинами сети «Ряды» и получившей требования «Балтийской электронной компании».