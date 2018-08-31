Coca-Cola покупает Costa Coffee за $5 млрд Сделку планируют закрыть в начале 2019 года

Компания Whitbread, управляющая сетью ресторанов и гостиниц, продает кофейный бизнес Costa компании Coca-Cola. Сумма сделки составит порядка 3,9 млрд фунтов стерлингов (около $5,06 млрд). Об этом в Whitbread сообщили в пятницу.

В компании отметили, что сделка единогласно согласована в Whitbread, поскольку соответствует интересам акционеров. Средства планируют распределить между акционерами, а также направить на погашение задолженности и пополнение пенсионного фонда. Ожидается, что сделку закроют в первой половине 2019 года.

Добавим, Whitbread приобрела Costa в 1995 году за 19 млн фунтов стерлингов. Тогда сеть насчитывала 39 точек. В настоящее время сеть кофеен Costa Coffee является крупнейшей в Великобритании. По всему миру расположено более 3 тыс. заведений сети.