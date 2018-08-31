«Газпром» не исключает выплат дивидендов в размере более 8 рублей за акцию То есть больше чем за 2017 год

Компания «Газпром» не исключает, что по итогам 2018 года выплатит дивиденды в размере более чем 8,04 рубля за акцию. Об этом в «Газпроме» сообщили в пятницу в ходе телефонной конференции с журналистами.

Прогнозировать уровень выплат начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников отказался. По его словам, ситуация принципиально складывается так, что выплаты акционерам составят больше уровня 2017 года. Тогда уровень выплат как раз был равен 8,04 рубля.

Также Иванников сказал, что крупные дивиденды стоит ждать в 2021 году. Тогда закончится инвестпрограмма «Газпрома».

В прошлом году «Газпром» потратил на дивиденды более 190 млрд рублей. «Газпром» выплатил 26,6% от чистой прибыли по МСФО, хотя Минфин требовал 50%. На том же уровне «Газпром» обещал держать выплаты в ближайшие два года.