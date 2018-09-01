ТАСС провело редизайн сайта К 114-летию агентства

Агентство ТАСС провело редизайн сайта. Обновленная версия доступна всем пользователям с субботы.

Как рассказал гендиректор агентства, в ной платформе использованы емкие визуальные форматы, кроме того, платформа адаптирована под мобильные версии. При разработке применена концепция бесконеченой подгрузки контента.

Главная страница сайта рассчитана на несколько моделей потребления, подчеркнули в агентстве. Первый экран помогает сориентироваться среди главных событий, второй и третий включают в себя ежедневную инфографику по актуальным темам, авторские колонки, интервью. По словам Михайлова, предыдущий сайт сдерживал развитие визуальных жанров объяснительной журналистики агентства.

Отметим, некоторые пользователи увидели редизайн сайта еще две недели назад. Так, редакторам АБН именно тогда удалось ознакомиться с новым форматом.

Отметим, ТАСС отмечает 114-летие. В 1904 году Николай I своим указом основал Санкт-Петербургское телеграфное агентство. В настоящий момент у ТАСС – самая большая служба корреспондентов среди российских СМИ. Агентство работает в 63 странах. Общее количество сотрудников агентства приближается к 2 тыс. человек.