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02.09.18 / 11:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Петербург и Крым подпишут соглашение о сотрудничестве

В частности, в сфере туризма

Власти Петербурга и Крыма планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве регионов. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова, который накануне встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

В частности, стороны договорились продолжить проект «Книжные аллеи», а также активизировать сотрудничество в сфере туризма. Помимо этого, в 2018 году Петербург готов передать Крыму автоматизированную систему мониторинга работы уборочной техники дорожных предприятий.

Отмечается, что все озвученные предложения войдут в «дорожную карту» соглашения о сотрудничестве. Добавим, в настоящий момент торговый оборот между регионами составляет более 1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что крымский банк РНКБ готовится открыть в Петербурге первый офис. Всего в ближайшее время кредитная организация хочет открыть пять точек за пределами Крыма и Краснодарского края.

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