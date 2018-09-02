Петербург и Крым подпишут соглашение о сотрудничестве

Власти Петербурга и Крыма планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве регионов. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова, который накануне встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
В частности, стороны договорились продолжить проект «Книжные аллеи», а также активизировать сотрудничество в сфере туризма. Помимо этого, в 2018 году Петербург готов передать Крыму автоматизированную систему мониторинга работы уборочной техники дорожных предприятий.
Отмечается, что все озвученные предложения войдут в «дорожную карту» соглашения о сотрудничестве. Добавим, в настоящий момент торговый оборот между регионами составляет более 1 млрд рублей.
Ранее стало известно, что крымский банк РНКБ готовится открыть в Петербурге первый офис. Всего в ближайшее время кредитная организация хочет открыть пять точек за пределами Крыма и Краснодарского края.
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