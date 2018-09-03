«Группа ВТБ» продала свое подразделение в США Теперь это самостоятельный игрок на рынке

«Группа ВТБ» продала свое американское подразделение VTB Capital Inc. Об этом в пресс-службе банка сообщили в понедельник.

Компанию выкупил ее менеджмент, передает «Коммерсантъ». Сумма сделки при этом не раскрывается. Компанию переименовали в Xtellus Capital Partners – теперь она самостоятельный игрок на рынке акций и операций с фиксированной доходностью. Согласно соглашению с ВТБ, американская компания будет выступать в качестве брокер-дилера для «Группы ВТБ».

Отметим, офис подразделения ВТБ в Нью-Йорке открыли в 2012 году. Также компания имеет подразделения в Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Софии, Цуге, Франкфурте-на-Майне. Основной офис группы находится в Москве.