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03.09.18 / 15:32 Новости / Россия и мир / Экономика

«Группа ВТБ» продала свое подразделение в США

Теперь это самостоятельный игрок на рынке

Фото АБН

«Группа ВТБ» продала свое американское подразделение VTB Capital Inc. Об этом в пресс-службе банка сообщили в понедельник.

Компанию выкупил ее менеджмент, передает «Коммерсантъ». Сумма сделки при этом не раскрывается. Компанию переименовали в  Xtellus Capital Partners – теперь она самостоятельный игрок на рынке акций и операций с фиксированной доходностью. Согласно соглашению с ВТБ, американская компания будет выступать в качестве брокер-дилера для «Группы ВТБ».

Отметим, офис подразделения ВТБ в Нью-Йорке открыли в 2012 году. Также компания имеет подразделения в Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Софии, Цуге, Франкфурте-на-Майне. Основной офис группы находится в Москве.

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