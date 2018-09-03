Комитет по здравоохранению Петербурга планирует потратить 4 млрд рублей на борьбу с онкологией в 2019 году И 2 млрд рублей – на ремонт больниц

Комитет по здравоохранению Петербурга собирается потратить порядка 4 млрд рублей на борьбу с онкологией в 2019 году. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник на бюджетных слушаниях.

При этом около 2,45 млрд рублей уже заложены в проекте бюджета. Кроме этого, комитет планирует потратить 2 млрд рублей на ремонт больниц, аеще более 1 млрд рублей — на оснащение клиник современной медицинской техникой.

В свою очередь зампред бюджетно-финансового комитета Петербурга Андрей Васильев назвал доклад «самым худшим». В частности, чиновнику не понравилось, что документ представил не глава комитета по здравоохранению.

Добавим, ранее сообщалось, что петербургский комитет по туризму рассчитывает получить порядка 1 млрд рублей на 2019 год. В настоящий момент ведомству согласовали 584 млн рублей. Комитет просит дополнительные 412 млн рублей.