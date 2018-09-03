Все новости

03.09.18 / 14:54 Новости / Петербург и Ленобласть

Комитет по здравоохранению Петербурга планирует потратить 4 млрд рублей на борьбу с онкологией в 2019 году

И 2 млрд рублей – на ремонт больниц

Комитет по здравоохранению Петербурга собирается потратить порядка 4 млрд рублей на борьбу с онкологией в 2019 году. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник на бюджетных слушаниях.

При этом около 2,45 млрд рублей уже заложены в проекте бюджета. Кроме этого, комитет планирует потратить 2 млрд рублей на ремонт больниц, аеще более 1 млрд рублей — на оснащение клиник современной медицинской техникой.

В свою очередь зампред бюджетно-финансового комитета Петербурга Андрей Васильев назвал доклад «самым худшим». В частности, чиновнику не понравилось, что документ представил не глава комитета по здравоохранению.

Добавим, ранее сообщалось, что петербургский комитет по туризму рассчитывает получить порядка 1 млрд рублей на 2019 год. В настоящий момент ведомству согласовали 584 млн рублей. Комитет просит дополнительные 412 млн рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.