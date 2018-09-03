В Ораниенбауме открыли отреставрированный Церковный павильон

В Ораниенбауме открыли после реставрации Церковный павильон Большого Меншиковского дворца. Об этом в понедельник сообщили в банке ВТБ, который выделил деньги на реставрацию.
Реставрационные работы длились с 2009 года. В павильоне восстановили помещение летней церкви, украшенное воссозданным резным золоченым иконостасом, и помещение зимней церкви, где развернута музейная экспозиция, посвященная трехвековой истории бытования дворцовой церкви и ее владельцам.
Отметим, со времени закрытия церкви в 1930-е годы здесь находились мастерские Гидрографического отдела Балтийского флота. Убранство летней церкви и ее зимнего придела было демонтировано.
Ранее в Ораниенбауме также закончили реставрировать дворец Петра III. Работы шли два года.
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