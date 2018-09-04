Рыночная стоимость Amazon превысила $1 трлн

Рыночная капитализация Amazon достигла $1 трлн после Apple. Об этом во вторник свидетельствуют данные биржи NASDAQ.
Капитализация выросла из-за подорожания акций компании на 2%. После открытия торгов они стоили более $2050 за бумагу, потом их стоимость стала снижаться.
Напомним, ранее, в начале августа компания Apple также достигла рубежа по рыночной капитализации в $1 трлн. Корпорация стала первой американской компанией с такой стоимостью.
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