Рыночная стоимость Amazon превысила $1 трлн Amazon стал второй в США компанией, достигшей этого рубежа

Рыночная капитализация Amazon достигла $1 трлн после Apple. Об этом во вторник свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Капитализация выросла из-за подорожания акций компании на 2%. После открытия торгов они стоили более $2050 за бумагу, потом их стоимость стала снижаться.

Напомним, ранее, в начале августа компания Apple также достигла рубежа по рыночной капитализации в $1 трлн. Корпорация стала первой американской компанией с такой стоимостью.