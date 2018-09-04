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04.09.18 / 20:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Рыночная стоимость Amazon превысила $1 трлн

Amazon стал второй в США компанией, достигшей этого рубежа

amazon-ирак

Фото csmonitor.com

Рыночная капитализация Amazon достигла $1 трлн после Apple. Об этом во вторник свидетельствуют данные  биржи NASDAQ.

Капитализация выросла из-за подорожания акций компании на 2%. После открытия торгов они стоили более $2050 за бумагу, потом их стоимость стала снижаться.

Напомним, ранее, в начале августа компания Apple также достигла рубежа по рыночной капитализации в $1 трлн. Корпорация стала первой американской компанией с такой стоимостью.

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