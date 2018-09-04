Медведев: аварийность электросетей снизилась вдвое с 2012 года И на треть снизилась средняя длительность перерывов в электроснабжении

Аварийность электросетей в РФ снизилась более чем вдвое за последние шесть лет. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам работы электросетевого комплекса страны.

Также, по словам Медведева, более чем на треть снизилась средняя длительность перерывов в электроснабжении. Российский премьер также посетил подстанцию «Слобода» ПАО «Россети» в Истре. По его словам, подстанция работает эффективно и надежно снабжает клиентов электричеством.

Напомним, в конце июля в Ленинградской области состоялось открытие новой электроподстанции «Криогаз». Она построена электрической компанией ЛОЭСК и будет снабжать электроэнергией строящийся завод по производству сжиженного природного газа в городе Высоцк.