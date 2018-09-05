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05.09.18 / 14:46 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге дорожают лимоны

На 36 рублей, или 22%

В продуктовых магазинах Петербурга дорожают лимоны. Цена за 1 кг выросла на 22,3%, или 36 рублей, до 161,3 рубля. Яблоки, наоборот, дешевеют: цена на 1 кг снизилась на 32,7% или 33,2 рубля до 101,6 рубля. В целом же «зеленая» корзина дорожает: на 38,7 рубля до 1231,1 рубля.

Помимо лимонов, сильно дорожают болгарские перцы и груши. У болгарских перцев подорожание рекордное: на 26% или 70,3 рубля до 269,3 рубля за 1 кг. Груши ведут себя скромнее: дорожают на 5,3% или 7 рублей до 133,14 рубля.

Продолжается тенденция по снижению стоимости сезонных овощей – картофеля, свеклы, моркови и лука. Картофель продают в среднем по 21,1 рубля за 1 кг, свеклу по 27,1 рубля за 1 кг, морковь по 35,3 рубля за 1 кг, лук по 25,3 рубля за 1 кг. Исключение пока что составляет только капуста: средняя стоимость за 1 кг равна 26,1 рубля, рост цены на 5 рублей.

Каждые две недели АБН и «Эхо Москвы» следят за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга. Мы определяем стоимость плодово-овощного набора, а также выявляем лидеров по изменению в цене. 

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