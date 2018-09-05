В Петербурге дорожают лимоны

Помимо лимонов, сильно дорожают болгарские перцы и груши. У болгарских перцев подорожание рекордное: на 26% или 70,3 рубля до 269,3 рубля за 1 кг. Груши ведут себя скромнее: дорожают на 5,3% или 7 рублей до 133,14 рубля.
Продолжается тенденция по снижению стоимости сезонных овощей – картофеля, свеклы, моркови и лука. Картофель продают в среднем по 21,1 рубля за 1 кг, свеклу по 27,1 рубля за 1 кг, морковь по 35,3 рубля за 1 кг, лук по 25,3 рубля за 1 кг. Исключение пока что составляет только капуста: средняя стоимость за 1 кг равна 26,1 рубля, рост цены на 5 рублей.
Каждые две недели АБН и «Эхо Москвы» следят за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга. Мы определяем стоимость плодово-овощного набора, а также выявляем лидеров по изменению в цене.
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