ЦБ повысил курс доллара почти на 19 копеек

В среду Центробанк РФ повысил курс доллара на 18,91 копеек. Официальный доллар на завтра будет стоить 68,4628 рублей за «американца».
В то же время официальный евро подорожал на 11,62 копейки. Регулятор установил курс единой валюты стран «еврозоны» в 79,1362 рублей.
На Московской бирже валюты торгуются в зеленой зоне. По данным на 13:54 по московскому времени, курс доллара растет на 20,25 копеек и стоит 68,31 рублей. Евро к этому времени подорожал на 27,5 копеек – до 79,20 рублей.
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