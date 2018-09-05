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05.09.18 / 14:10 Новости / Россия и мир

ЦБ повысил курс доллара почти на 19 копеек

Доллар - 68,46 рублей; евро - 79,13 рублей

В среду Центробанк РФ повысил курс доллара на 18,91 копеек. Официальный доллар на завтра будет стоить 68,4628 рублей за «американца».

В то же время официальный евро подорожал на 11,62 копейки. Регулятор установил курс единой валюты стран «еврозоны» в 79,1362 рублей.

На Московской бирже валюты торгуются в зеленой зоне. По данным на 13:54 по московскому времени, курс доллара растет на 20,25 копеек и стоит 68,31 рублей. Евро к этому времени подорожал на 27,5 копеек – до 79,20 рублей.

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