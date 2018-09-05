Все новости

05.09.18 / 14:08 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Один из парков Кронштадта предложили назвать в честь Захарченко

Также предлагают установить главе ДНР памятник в Петербурге

Одному из парков Кронштадта предложили присвоить имя Александра Захарченко, погибшего в результате теракта главы Донецкой республики. Об этом в среду сообщил председатель петербургской организации «Союз Донбассовцев» Сергей Лисовский.

По словам Лисовского, с такой инициативой выступил Молодежный совет Кронштадта. «Союз Донбассовцев» также поддержал предложение. Кроме того, Лисовский предложил установить памятник Захарченко в Петербурге.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар». Власти республики сообщили, что подозреваемые в подготовке теракта задержаны. В причастности к убийству подозревают власти Киева. Расследование дела находится под контролем ФСБ.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,236 seconds.