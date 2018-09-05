Один из парков Кронштадта предложили назвать в честь Захарченко Также предлагают установить главе ДНР памятник в Петербурге

Одному из парков Кронштадта предложили присвоить имя Александра Захарченко, погибшего в результате теракта главы Донецкой республики. Об этом в среду сообщил председатель петербургской организации «Союз Донбассовцев» Сергей Лисовский.

По словам Лисовского, с такой инициативой выступил Молодежный совет Кронштадта. «Союз Донбассовцев» также поддержал предложение. Кроме того, Лисовский предложил установить памятник Захарченко в Петербурге.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар». Власти республики сообщили, что подозреваемые в подготовке теракта задержаны. В причастности к убийству подозревают власти Киева. Расследование дела находится под контролем ФСБ.