Международные резервы РФ выросли на $3,5 млрд До $460,6 млрд

Объем международных резервов России увеличился на $3,5 млрд за неделю с 24 по 31 августа. Об этом в четверг сообщили в Банке России.

Теперь объем резервов составляет $460,6 млрд. Неделю назад их объем составлял $457,1 млрд.

Отметим, за минувший год международные резервы РФ пополнились на 14,6%. К 1 января 2018 года они выросли до $432,742 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.