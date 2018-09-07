Главный бухгалтер Tesla ушел спустя месяц после назначения Якобы из-за высокой нагрузки

Главный бухгалтер Tesla Inc. Дейв Мортон сообщил, что покидает компанию спустя месяц после своего назначения. Об этом в пятницу передает Bloomberg.

По словам Мортона, единственная причина такого решения — высокая нагрузка, к которой он «не был готов». Мортон также добавил, что верит в компанию, у него нет разногласий с руководством Tesla или проблем с ее финансовой отчетностью.

Кроме того, в пятницу о своем уходе объявила руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. В настоящий момент она находится в отпуске, после которого не планирует возвращаться к работе в компании. Добавим, Толедано пришла в Tesla весной прошлого года.

В августе глава Tesla Илон Маск объявил, что намерен выкупить акции компании, сделав ее частной. Однако позже он сообщил, что передумал. Маск отмечал, что большинство акционеров выступали за сохранение за Tesla статуса публичной компании.