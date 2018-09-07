Все новости

07.09.18 / 19:57 Новости / Россия и мир

Главный бухгалтер Tesla ушел спустя месяц после назначения

Якобы из-за высокой нагрузки

Фото: cofx.ru

Главный бухгалтер Tesla Inc. Дейв Мортон сообщил, что покидает компанию спустя месяц после своего назначения. Об этом в пятницу передает Bloomberg.

По словам Мортона, единственная причина такого решения — высокая нагрузка, к которой он «не был готов». Мортон также добавил, что верит в компанию, у него нет разногласий с руководством Tesla или проблем с ее финансовой отчетностью.

Кроме того, в пятницу о своем уходе объявила руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. В настоящий момент она находится в отпуске, после которого не планирует возвращаться к работе в компании. Добавим, Толедано пришла в Tesla весной прошлого года.

В августе глава Tesla Илон Маск объявил, что намерен выкупить акции компании, сделав ее частной. Однако позже он сообщил, что передумал. Маск отмечал, что большинство акционеров выступали за сохранение за Tesla статуса публичной компании.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.