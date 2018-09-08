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08.09.18 / 15:25 Новости / Политика / Россия и мир

В штабе Навального заявили о блокировке рекламы митингов в Youtube

В Роскомнадзоре эту информацию пока не подтвердили

Поисковик Google заблокировал платную рекламу митингов против пенсионной реформы, инициатором которых стал оппозиционер Алексей Навальный. Об этом в субботу заявил глава его предвыборного штаба Леонид Волков.

По словам Волкова, блокировка началась в полночь 8 сентября. Политик предположил, что блокировка может быть связана с письмом Центризбиркома в Google.

Однако, по словам Волкова, ролики не показываются и в тех регионах, где выборов нет. Напомним, ЦИК сообщал Google, что считает нарушением показ рекламы митингов против повышения пенсионного возраста в день тишины и в единый день выборов.

Глава РКН Александр Жаров сказал «Интерфаксу», что информация об исчезновении роликов требует проверки. Волков назвал позицию властей, которые считают акции штаба Навального «несанкционированными», «незаконной».

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