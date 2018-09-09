В России избрали глав Дагестана и Ингушетии Их выбирали депутаты Народного собрания

Депутаты Народного собрания избрали Владимира Васильева на пост главы Дагестана, главой Ингушетии в третий раз переизбран Юнус-Бек Евкуров. Голосование проходило в воскресенье.

На выборах в Дагестане бюллетени получили 86 депутатов, за Васильева проголосовали 77 человек. В свою очередь Евкуров получил 26 из 30 депутатских голосов, передает ТАСС.

Добавим, в августе президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана три кандидатуры для избрания на должность руководителя региона. Помимо Васильева, претендентами стали заместители председателя Народного собрания республики Камил Давдиев (получил пять голосов) и Махмуд Махмудов (за него проголосовали четыре депутата).

Тогда же Путин внес три кандидатуры на рассмотрение в парламент Ингушетии. Ими стали зампредседателя комитета Народного собрания республики по здравоохранению и соцполитике Ильяс Богатырев, действующий глава региона Юнус-Бек Евкуров и депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев. За Богатырева и Евлоева проголосовали по два парламентария.