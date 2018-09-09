Сбербанк предложит пенсионерам банковские продукты со скидкой И привлечет к этим продуктам партнеров

Сбербанк собирается внедрить ряд банковских продуктов со скидкой для пенсионеров. Об этом в воскресенье сообщил глава кредитной организации Герман Греф в эфире «России-1».

«Мы будем создавать продукты со скидками для людей старшего возраста и будем привлекать к этим продуктам других наших партнеров», — отметил Греф (цитата по ТАСС). В частности, Сбербанк намерен предлагать спецпрограммы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для таких клиентов.

Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. При этом предполагается переходный период. Позже президент РФ Владимир Путин предложил ряд смягчений. В частности, повысить возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь, а на пять лет.