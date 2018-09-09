Все новости

09.09.18 / 15:45 Банки / Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк предложит пенсионерам банковские продукты со скидкой

И привлечет к этим продуктам партнеров

Сюжет:

Фото АБН

Сбербанк собирается внедрить ряд банковских продуктов со скидкой для пенсионеров. Об этом в воскресенье сообщил глава кредитной организации Герман Греф в эфире «России-1».

«Мы будем создавать продукты со скидками для людей старшего возраста и будем привлекать к этим продуктам других наших партнеров», — отметил Греф (цитата по ТАСС). В частности, Сбербанк намерен предлагать спецпрограммы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для таких клиентов.

Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. При этом предполагается переходный период. Позже президент РФ Владимир Путин предложил ряд смягчений. В частности, повысить возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь, а на пять лет.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,780 seconds.