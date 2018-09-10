Доллар на открытии биржи превысил отметку 70 рублей Но потом вернулся к 69,8 рубля

Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи превысил отметку 70 рублей впервые с марта 2016 года. В понедельник утром он достигал 70,16 рубля.

К 10:07 курс доллара опустился до 69,82 рубля. Евро тоже торгуется в красной зоне, теряет 2 копейки и находится на отметке 80,58 рубля.

Официальный курс ЦБ на понедельник составляет 69,03 рубля за доллар и 80,36 рубля за евро. Московская биржа в понедельник открылась ростом по индексу Мосбиржи и небольшим снижением по индексу РТС. При этом растет нефть на фоне данных о сокращении буровых установок в США.