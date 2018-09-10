ГАТИ сообщила о новых ограничениях движения в Петербурге с 12 сентября В разных районах города

С 12 и 13 сентября в Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта. Об этом в понедельник сообщили в ГАТИ.

Так, с 12 по 21 сентября и с 24 сентября по 6 октября ограничивается движение по Газовой улице от Пудожской улицы до конца, без перекрестка с Левашовским проспектом. Этот же участок будет закрыт с 22 по 23 сентября.

С 13 сентября по 4 октября ограничивается, а с 22 по 23 сентября для автомобилистов закрывается движение по Старопутиловскому валу от проспекта Елизарова до улицы Ольги Берггольц. С 13 сентября по 12 октября ограничивается движение транспорта по Бестужевской улице от Лабораторного проспекта до Богословской улицы.

Кроме того, с 13 по 25 сентября для автомобилистов будет недоступна часть улицы Одоевского от Сазоновской до Уральской улицы. На этот же период будет ограничено движение на перекрестке Сазоновской улицы и улицы Одоевского. При этом по 6 октября продолжит действовать ограничение по Суздальскому проспекту от проспекта Энгельса до проспекта Художников.

Добавим, 11 и 12 сентября ограничения для движения транспорта введут в центре Петербурга. Причина – проведение крестного хода. В частности, из-за ограничений заторы могут образоваться на Казанской улице и Невском проспекте.