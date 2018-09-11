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11.09.18 / 14:16 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Петроэлектросбыт» обещает аннулировать пени тем, кто вернет долги за свет в сентябре и октябре

Вместе с «Петербургской сбытовой компанией» объявили «пеневую амнистию»

«Петроэлектросбыт» пообещал аннулировать пени тем, кто вернет долги за свет в сентябре или октябре. Об этом в компании сообщили во вторник.

Одновременно с оплатой долгов нужно заплатить и по актуальным квитанциям. На пени, в отношении которых есть судебное решение о взыскании, акция не распространяется.

Акция «пеневой амнистии» актуальна для абонентов «Петроэлектросбыта» и «Петербургской сбытовой компании». Акция продлится с 1 сентября по 31 октября.

Отметим, летом «Петроэлектросбыт» отключал должника электричество почти 4 тыс. раз. Компания отметила, что после отключения должники сразу оплачивали счета. А добросовестных плательщиков «Петроэлектросбыт» решил награждать подарками.

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