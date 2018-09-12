Минсельхоз предлагает ограничить госзакупки иностранных вин Поскольку вина достаточно производится и в России

Минсельхоз РФ предлагает ограничить закупки иностранных вин для государственных и муниципальных нужд. Ведомство разрабатывает проект соответствующего постановления правительства, стало известно в среду из материалов на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, речь идет об ограничении закупок вин, игристых вин, ликерных и фруктовых (плодовых) вин. Отмечается, что данные виды винодельческой продукции производятся на территории России и Евразийского экономического союза «в достаточных объемах». Добавим, текст документа пока не опубликован.

Напомним, правительство РФ ограничило госзакупки некоторых импортных продуктов в 2016 году. В частности, тогда была ограничена возможность закупки рыбы, рыбных консервов, морепродуктов, говядины, свинины, мяса птицы, сыров и некоторых других товаров, произведенных за рубежом. Согласно постановлению кабмина, иностранные поставщики не могут участвовать в аукционе, если среди заявок есть хотя бы две от России или ЕАЭС.